ماغي بو غصن لـ نوال الزغبي: المكتوب يُقرأ من عنوانه

من المعروف ان صداقة كبيرة تجمع كل من النجمتين ماغي بو غصن ونوال الزغبي، حيث دائماً ما يعبران عن محبتهما لبعضهما على مواقع التواصل أو في الاعلام. وبعد ساعات على طرح النجمة الذهبية أغنيتها الجديدة “القوية” (نوال الزغبي، مازن ضاهر وفضل سليمان ثلاثي الابداع في عيد الحب)، غرّدت ماغي بو غصن مباركة لها على العمل.

وكتبت “بو غصن”: “كم جميلة الأغنية وكم جميل إحساسك.. المكتوب يُقرأ من عنوانه.. شاغلة الدنيا اليوم بنجاحك.. ألف مبروك يا قمر“.

لاحقاً ردّت “الزغبي” على “بو غصن” شاكرةً إياها على المباركة، ووصفتها بالقوية تيمناً بإسم الأغنية.

من جهة أخرى، تواصل ماغي بو غصن تصوير مسلسل “أولاد آدم” في لبنان تحت ادارة المخرج الليث حجو وانتاج شركة ايغل فيلمز. وتؤدي فيه دور قاضية تواجه ملفات شائكة وكبيرة، قصة شعر قصيرة تماشياً مع الدور الذي تلعبه.

المسلسل، الذي سيعرض في رمضان 2020، يضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود، رانيا عيسى وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. وهو دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.