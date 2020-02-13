خاص- ماذا يحضر جاد شويري مع قصي خولي واسماعيل تمر؟

حققت أغنية الراب السورية “سوري قديم” التي أداها الفنانان السوريان إسماعيل تمر وقصي خولي الذي خاض تجربة الغناء لأول مرة، نجاحًا وإشادة واسعين.

ويبدو ان قصي وإسماعيل سيكرران التجربة مرة ثانية ولكن هذه المرة مع شخصية فنية ثالثة وهي الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري الذي نشر صورة تجمعه مع الثنائي متسائلاً حول العمل الذي قد يجمعه بشخص يعتبر من أنجح الممثلين في العالم العربي وهو قصي خولي وشخص يعتبر من أنجح الرابرز وهو إسماعيل تامر؟

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الفنانون الثلاثة يتكتمون حول العمل لأن الفكرة لا زالت قيد التحضير، خاصة ان جاد شويري معروف بأفكاره العصرية والمتجددة في عالم الغناء والاخراج.

من هنا، لا بد من التساؤل حول العمل الذي يتم تنفيذه حالياً، هل هو ديو بين قصي وإسماعيل من توقيع المخرج جاد شويري؟ أو قد يشارك الأخير في العمل من خلال كتابة مقطع من الأغنية ويؤديها على طريقة الراب معهما، كما فعل مع الفنانة هند البحرينية في أغنية “برّا” أو الفنانة المصرية بوسي في أغنية “أجازة”؟

ولكن بحسب توقعاتنا فإن التعاون الفني الذي سيجمع التريو سيكون له وقعه المميز والخاص على الساحة الفنية لأنه يجمع اسماء لها جمهورها وأفكارها ورؤيتها الفنية الخلاقة في أعمال تحاكي الواقع والشباب.