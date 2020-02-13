محمد رمضان ينشر فيديو يؤكد براءته ويورط الطيار المفصول.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم الفنان المصري محمد رمضان دليل براءته من اتهامات ومزاعم الكابتن طيار المصري أشرف أبو اليسر الذي تم فصله من عمله في مهنة الطيران نهائيا ومدى الحياة، وذلك ردا على ما أورده خلال اليومين الماضيين من اتهامات لرمضان بالخداع بأنه سيلتقط صورة للذكرى وليس فيديو.

ونشر محمد رمضان فيديو على حسابه في "تويتر"، ظهر فيه وهو يجلس على كرسي مساعد قائد الطائرة، ودار حوار مع الطيار قال فيه محمد رمضان لمن يقوم بالتصوير: "صوّر الكابتن بقى"، فرد الطيار أشرف قائلا: "لأ إحنا نتصور سوا".

وأضاف الطيار أشرف في المقطع موجها حديثه للفنان محمد رمضان: "هنا مفيش حكومة أنا الحكومة"، فضحك الفنان المصري على حديثه وتبادلا الأمر بطريقة كوميدية.

وأرفق محمد رمضان تعليقا على الفيديو نفى فيه عن نفسه الكذب، موضحا أنه لم يعرف قوانين الطيران المدني كي يخترقها، إضافة إلى أن الطيار لم يمنعه من الدخول للتصوير، كما أنه على علم بأن ما يتم تصويره هو "فيديو" وليس صورة، مشددا على أنه ورغم ذلك لن يتخلى عنه، وأعرب عن ثقته في أن سلطة الطيران المدني المصري ستلغي العقوبة ليعود إلى عمله.

وقال رمضان: "أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور، وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل، ومع ذلك قسما بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

وكان الطيار المصري قد روى تفاصيل الواقعة التي أدت إلى وقفه عن العمل خلال رحلته التي كانت متجهة إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي، فوجه اتهاما للفنان محمد رمضان بالخداع، موضحا أن رحلاته التي يقوم بها يكون ركابها رؤساء وأمراء ووزراء ومشاهير، ودائما ما يطلبون التقاط صور معنا وهو ما حدث مع الفنان محمد رمضان.

وأكد أشرف أبو اليسر في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي المصري أحمد موسى أن محمد رمضان طلب صورة للاحتفاظ بها ولكي يشاهدها ابنه "علي" مشددا على أنه اشترط عليه عدم نشر الصورة وأن تكون بشكل شخصي.

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وأوضح أنه سمح للفنان المصري بالتقاط صورة دون أن يلمس أي شيء في محركات الطائرة، مبينا أنه فوجيء بنشر الصورة على أنها مقطع فيديو بأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت تثار البلبلة حول الأمر؛ وهو ما أدى لوقفه عن العمل.

وأردف الطيار المصري أن ما حدث "خراب بيوت" لافتا إلى أنه يعرف القواعد تماما وبالتالي اشترط على الفنان المصري عدم النشر؛ لأن الطيارة خاصة، لافتا إلى أنه يعمل طيارا مدة 40 عاما ويعرف ما له وما عليه، ومن هنا عندما انتشر المقطع لم يجد مبررا لموقفه وكيف تسلل محمد رمضان لالتقاط فيديو.

وتصاعدت الأمور بعدما قال محمد رمضان، إنه تواصل مع الطيار أشرف بعدما حاول أن يجد له فرصة عمل ولكنه رفض وطلب مبلغا قيمته 9 ملايين ونصف المليون جنيه على سبيل التعويض، مختتما: "أنا سايب الحكم للناس عشان بيقولوا إني تخليت عنه لو شايفين إن اللي بيطلبه ده يرضي ربنا أنا هعمل كده عادي جدا بالنسبة لي".

فيما أجهش الطيار أشرف أبو اليسر، بالبكاء، بسبب ادعاء الفنان المصري كذبا عليه قائلا في تصريحات تلفزيونية : "مطلبتش منه فلوس ومش هطلب عمري من أي حد فلوس مهما حصل"، معلنا أنه سيصعد الأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ما صرح به محمد رمضان واختلاقه لوقائع كاذبة إضافة إلى نشر صورته الخاصة دون إذنه.

ومن المعروف أن سلطة الطيران المدني في مصر، قد قررت في وقت سابق، إيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران في تلك الواقعة، وإحالتهما للتحقيق العاجل، على خلفية جلوس الفنان محمد رمضان على كرسي قائد الرحلة؛ ما عد تسيبا قد يؤدي إلى خطورة على حياة الراكبين.