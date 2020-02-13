إعلامية خليجية تعلق على صوت أصالة

القاهرة – لايف ستايل
انتشر على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” ليلى أحمد ” تتحدث فيه عن الفنانة السورية ” أصالة ” .
فظهرت ليلى أحمد في مقطع الفيديو في حلقة من برنامجها ” ع السيف ” المذاع على قناة ” atv ” الكويتية حيث قالت أن أصالة حالة تدعو إلى التأمل ولمراقبتها .
وأضافت إنه بدون شك هي صوت طربي قوي ومن الأغاني التي قدمت فيها الطرب والإيقاع السريع ” شامخ ” و ” بنت الأكابر ” .
أما عن أغنية “ذاك الغبي” فأعربت ليلى أحمد عن اندهاشها من الإسم متسائلة عما إذا كان هذا العنوان عبارة عن شتيمة .
وقالت ليلى أحمد أن أصالة لديها مشكلتين عما إنها تصرخ في غنائها وأن صوتها يشبه سيارة الإسعاف .
وانقسمت التعليقات حول رأى ليلى أحمد بين مؤيد لما قالته وبين من اعترض على ذلك مؤكدا على جمال صوت أصالة وجمال أغانيها .
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