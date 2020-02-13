كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل في مصر

القاهرة - لايف ستايل
أعلن المنتج وليد منصور، عن إحياء الفنان كاظم الساهر حفل غنائي في مصر، بعد غياب 12 عامًا، عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.
ونشر المنتج وليد منصور، بوستر للفنان كاظم الساهر، عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" وعلق عليه قائلًا :" قريبا .. يا مسهل لأول مره من 12 سنة".
يذكر أن الفنان كاظم الساهر، قد أحيا حفل غنائي مؤخرًا بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري ضخم.
وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه عبر السوشيال ميديا على أدائه بالحفل وجاءت بين "ملك" و "أحلى كاظم وأحلى حفلة وأحلى عيد حب" و"يا جمالك يا قيصر" و"ربي يحفظك".
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