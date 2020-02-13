عمرو دياب يتصدر "تويتر" بـ 8 تريندات

تصدر الهضبة عمرو دياب بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر" بعد طرح ألبومه الجديد "سهران" بساعات قليلة.

واستحوذ عمرو دياب على 8 تريندات بموقع تويتر ابرزهم #سهران #عمرو_الجديد #New_album_2020 #الهضبة

وتفاعل عدد من رواد تويتر مع الهاشتاج وأبرز التغريدات :

قد لا ينام البعض من البوم نزله أحدهم #سهران

عمرو دياب ف ساعات نضف التايم لاين من المهرجانات

وتعاون مع الهضبة في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

وينتظر الجمهور حفل عمرو دياب، يوم الجمعة 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس، للاحتفال بألبوم "سهران".

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