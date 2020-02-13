تعرف علي تعليق زينة على عيد الحب

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور الخاصة بها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها . والتي علقت من خلالها على الاحتفال بعيد الحب وانتقدت المحتفلين به . فكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” فالنتين إيه اللي عاوزين تحتفلوا بيه .. أنا آخر حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني ” . وتفاعل المتابعون على الصور وجاءت بعض التعليقات التي أشارت إلى أن حديث زينة يدور حول الفنان أحمد عز والخلاف القائم بينهما . Advertisements قد يهمك أيضا: ياسمين تحتفل بعيد ميلاد زينة بـ "طيارة شوية عليك أحدث ظهور لـلفنانة زينة بعد حلقة عمرو أديب

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