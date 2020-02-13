هنا الزاهد تحتفل بميلاد شقيقتها بهدية خاصة

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بميلاد شقيقتها نور بطريقة مميزة، حيث نشرت صورها عبر خاصية الستوريز على انستغرام وتمنت لها عيداً سعيداً.

بدورها صاحبة العيد، شاركت متابعيها ببالمفاجآت التي تلقتها بهذه المناسبة من شقيقاتها، حيث احضرت لها شقيقتهما الثالثة فرح هدية جميلة عبارة عن ملابس واشياء اخرى، كذلك حضرت لها الفنانة المصرية هدية خاصة عبارة عن صندوق ضخم يحتوي على الكثير من الهدايا الصغيرة كالشوكولا والورود ودبدوب صغير مع بالونات على شكل قلوب حمراء وبجابنها كيس لهدية اخرى.

وعبرت هنا عن حبها الكبير لشقيقتها بالهدية الجميلة والخاصة وكتبت على احدى الصور انها تحبها اكثر من اي شيء، ووصفتها بأنها سندها.

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