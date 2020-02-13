شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفل عيد الحب فى نادى الجزيرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى غدا الجمعة، حفلا غنائيا، في تمام الساعة السابعة والنصف داخل نادى الجزيرة، احتفالا بعيد الحب، والذى سيقدم خلاله باقة كبيرة من أغنياته الرومانسية التي تتناسب مع الأجواء، وفى جانب آخر يحيى نجم الجيل أيضا في نفس اليوم، حفلا غنائيا بمشاركة نانسى عجرم ووائل جسار وبهاء سلطان وساندى وآخرين، داخل استاد القاهرة والذى تنظمه شركة ام بى ام بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر.

وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، الذى يعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

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تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.