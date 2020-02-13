شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة السعادة في بيتنا.. رسالة رقيقة من هنا شيحة إلى شقيقتها رشا في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصور من ألبوم ذكرياتها، احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد شقيقتها رشا بكلمات رقيقة، مشيرة إلى أنها السند وسفيرة السعادة في عائلتها.

الفنانة هنا شيحة، نشرت صور وفيديوهات من ألبوم ذكرياتها، وعلقت قائلة: "رشا أختي وصاحبتي وحبيبتي .. كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وفرحتهم ومالية الدنيا بهجة وفرفشة وضحك ورقص وحب.. دايما معايا وفي ضهري.. أخت سند وجدعة يا روشا.. بحبك يا سفيرة السعادة في بيتنا".

وتخوض شيحة، بطولة المسلسل الإذاعي "طلقني شكراً"، مع طليقها احمد فلوكس، وهو الأمر الذى أثار شكوك كثيرة حول إمكانية عودتهما مرة أخرى، وهو ما نفته الفنانة فى تصريحات مؤخراً قالت فيها" أنا وأحمد صحاب جدًا وبنشتغل مع بعض.. إحنا انفصلنا بس دا مش معناه إن احنا منشتغلش مع بعض.. وهو دا الموضوع كله مفيش حاجة أكتر من كده".





وكان قد أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن تعاقد شركته على مسلسل إذاعى مع طليقته الفنانة هنا شيحة بعنوان "طلقنى شكرا"، بعد مرور أشهر على انفصالهما، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، منتصف يناير الجارى، فيديو لهما خلال التعاقد، معلقا عليها بأنه تم التعاقد مع الفنانة هنا شيخة على بطولة المسلسل الإذاعى الجديد.

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كانت هنا شيحة قد أكدت أنها رغم انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس إلا أنهما لا يزالان على تواصل وتفاهم، وأنه يساندها فى العديد من الأزمات التى تقابلها خلال الفترة الأخيرة، وأعلنا طلاقهما رسميا شهر يوليو الماضى بعد زواج استمر 9 أشهر فقط.

من ناحية أخرى قالت الفنانة هنا شيحة إنها انضمت لمسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، ورفضت الإفصاح عن دورها مؤكده أن الشخصية ستكون مؤثرة لدى الجمهور، لافتة إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها الأولى من أحداث المسلسل بعد أسبوعين فى الديكور الخاص بالعمل، المسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل "لعبة النسيان" مأخوذ عن فورمات إيطالية، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك رغبة للبدء فى تصوير المسلسل نهاية الشهر الجارى، للمنافسة فى السباق الرمضانى المقبل.