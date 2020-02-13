شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يرقص على مهرجان شعبى: "هتولع نار هتبقى دمار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد الفنان على ربيع على التواصل مع جمهوره بطريقته الكوميدية البسيطة التي اشتهر بها من خلال أدواره في مسرح مصر، وبهذه الطريقة شارك الفنان على ربيع، متابعيه على موقع "انستجرام"، اليوم الخميس، فيديو وهو يرقص على أحد المهرجانات الشعبية ويتمايل مع الأغنية بطريقة طريفة، ووعد على ربيع جمهوره بالعديد من المفاجآت خلال شهر رمضان وعلق على الفيديو قائلا: "رمضان انتظروا هتولع نار هتبقى دمار".

وكان قد أعلن الفنان على ربيع خلال تصريحات صحفية لـ"الخليج 365" عن استعداده للتحضير لمفاجأة كبرى تمثلت في بطولته لمسرحية يتم عرضها خلال عيد الفطر المقبل هذا العام، وذلك بعدما أكد أن هذا الأمر يأتي بعدما تم الإعلان عن توقف عروض مسرح مصر خلال العام الماضي وكشف عن أن ذلك بمثابة مفاجأة لجمهوره ممن حزنوا لعدم تمكنهم من مشاهدة نجوم مسرح مصر مرة أخري على خشبة المسرح، وكشف عن أن هذا العمل من بطولته ويتم الاستعداد له بالتزامن مع تصويره أعماله الأخرى حاليًا سواء على صعيد الدراما أو السينما.



على ربيع يرقص على مهرجان شعبى

كما يشارك على ربيع في بطولة فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وتدور قصته حول مجموعة من اللصوص يخططوا لسرقة بنك، ولم يستقر بعد صناعه علي موعد طرحه في دور العرض.. وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التوني، إضافة إلى ذلك يستعد الفنان على ربيع لبدء تصوير مشاهده في مسلسل "وصل أمانة"، الذى يقوم ببطولته مع صديقه الفنان مصطفى خاطر نهاية الشهر الجارى، وذلك بالتوازى مع اقتراب انتهائه من تصوير مشاهده من فيلم "الخطة العامية" مع غادة عادل وعمرو عبد الجليل الذي بدأ تصويره في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي.