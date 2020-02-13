شكرا لقرائتكم خبر عن "آه وأهين" .. جديد كاظم الساهر والموسيقار طلال بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "آه وأهين" اسم الأغنية الذي انتهي من تسجيلها كاظم الساهر، وقد غناها الأخير خلال فعاليات شتاء طنطوة بإحدى حفلاته الغنائية حيث فاجأ بها جمهوره الذى أعجب بها إلي حد كبير، ويبدو أنه قرر أن يطرحها بالتزامن مع عيد الحب.

على جانب آخر يعود النجم كاظم الساهر من أجل إحياء حفلاته في مصر مرة أخرى عد غياب لأكثر من 12 عامًا، حيث كان آخر حفلاته ممثلاُ في حفله الأخير ضمن حفلات ليالي التليفزيون عام 2009، وذلك بعدما كشف منظم الحفلات وليد منصور عن حفل جديد للقيصر كاظم الساهر قريبا في مصر، حيث نشر صورة له منذ فترة وعلق عليها قائلا: "يا مسهل لأول مرة من 12 سنة"، دون ذكر تفاصيل عن مكان أو موعد الحفل"

وكان المطرب العراقى كاظم الساهر قد طرح نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.

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وكانت انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيها الفنان كاظم الساهر وهو يقف أعلى برج المطعم التركى فى بغداد، الذى يطلق عليه جبل أحد والذى يعتصم به الثوار فى العراق، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين المتظاهرين العراقيين حول صحة الصورة من عدمه.

فور انتشار الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع كثير من التعليقات، ومنها أن كاظم الساهر أخيراً وصل إلى العراق وشارك فى التظاهرات، وأنه قد يتعرض للخطف، وكان التعليق اللافت: "الرجال عند الشدائد تظهر"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة السومرية العراقية.

وفى وقت لاحق تبين أن هذه الصورة تعود لرجل عراقى شارك بتظاهرات العراق، لكنه يتمتع بشبه كبير جدًا بينه وبين كاظم الساهر، ورغم الشبه الواضح بين الرجل صاحب الصورة والقيصر إلا أنّ بعض جمهور الساهر نفى وجود أى شبه بينهما.