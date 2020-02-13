شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح أغنية "حياتى مش تمام" تزامنا مع عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منذ قليل النجم رامى صبرى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حياتى مش تمام"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى، وذلك تزامنًا مع عيد الحب رغم أنها تتحدث عن الفراق والبعاد، ويأتي هذا التعاون بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية .

وأحيا النجم رامى صبرى مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى جدة والذى رفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج من جمهور جدة والذى قدم من خلال عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" منها بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا وغيرها وتفاعل معه الجمهور بالهتاف وترديد أغانيه، كما أن تذاكر الحفل نفدت من أول يوم من طرحها.

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من ناحية أخرى طرح رامى صبرى أغنية جديدة، طرحها على شكل فيديو كليب من ألبومه جديد تحت عنوان "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

وأعلن المطرب رامى صبرى، مؤخرا فوزه بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان "نجم العرب" لعام 2019، وكتب تعليقا على صورة عبر حسابه الشخصى بـ"إنستجرام": فزت بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان نجم العرب 2019، وذلك من خلال التصويت من الوطن العربى فقط.