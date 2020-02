شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات لإنتاج الجزء الثانى من فيلم علاء الدين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلالاً للنجاح الكبير الذى حققه فيلم "علاء الدين" للنجم المصرى العالمى مينا مسعود، وشاركه البطولة ويل سميث، تبدأ ديزنى قريبا إنتاج جزء ثان للعمل مع المؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، حيث ذكر موقع variety، إن الفيلم فى مرحلة مبكرة من الإنتاج، لكن بعد قضاء الأشهر الـ 6 الماضية فى تحديد الاتجاه الذي يتخذه الفيلم الثانى وقصته، يتطلع المنتجون حاليا للبدء في التحضيرات.

من غير المعروف في هذا الوقت ما إذا كان المخرج جاي ريتشي سيعود، بينما يأمل المنتجون في إعادة النجوم ويل سميث ومينا مسعود ونعومي سكوت.



مشهد من الفيلم

انضم إلى قائمة الأعمال التى تؤخذ من الرسوم المتحركة أفلام "The Lion King" و"Beauty and the Beast" و"Alice"، وقد أدرك المديرون التنفيذيون فى الاستوديو أن الجماهير كانت جائعة لأكثر من ذلك، لكنهم كانوا يدركون أيضًا أنهم بحاجة إلى إيجاد الحل المناسب، بعد بحث شامل تضمن أخذ الملاعب من العديد من الكتاب.

يذكر أن النجم العالمي مصرى الأصل، مينا مسعود، كشف عن عدم حصوله على أى دور بفيلم جديد منذ نجاحه بفيلم علاء الدين، الذي حقق عائدات قياسية وصلت لمليار دولار.

Advertisements

وقال مينا فى مقابلة مع صحيفة "ديلى بيست": "الأمر ليس كما يتخيله الناس، علاء الدين حقق الملايين لكن ماذا بعد؟ لم أجرِ اختباراً واحداً".

وانتقل الممثل الشاب مينا مسعود، البالغ من العمر 28 عامًا، مع أسرته إلى مدينة تورنتو عندما كان عمره 3 سنوات، وقال مينا عن هذا الأمر"هذا شىء صعب بالنسبة لأى مهاجر، لم أشعر قط بأنى 100% مصرى أو 100% كندى"، لافتًا إلى أن والديه كانا قاسيين خاصة عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأليفة، وأوضح أنه بعد أشهر من التوسل لوالديه، استسلم والده أخيرًا وسمح له وأخواته بالحصول على طائر أليف.