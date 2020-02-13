شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة سليمان عيد تتعرض لحادث سير مع ابنتها.. والفنان يعلق: بخير الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت زوجة الفنان الكوميدى سليمان عيد لحادث سير، أثناء استقلالها سيارتها، برفقة ابنتهما، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى، الأمر الذى أدى إلى تهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وعلق سليمان عيد على الصور قائلا: "الحمد لله قدر ولطف مراتى عملت حادثة بالعربية هيا وبنتى والحمد لله هما بخير"، فيما تفاعل معه عدد كبير من رواد "إنستجرام"، ودعوا له بأن يعوضه الله.

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يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان" الذى شارك به فى السباق الرمضان للعام الجارى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطر عليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضاً فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".