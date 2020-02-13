شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "سهران" من ألبوم عمرو دياب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" مساء أمس الأربعاء، وتصدر بعد طرحه بدقائق محركات البحث فى جوجل، وأيضاً ترند تويتر، حيث شهدت الأيام الماضية حالة من الترقب بالنسبة لجمهور الهضبة منذ إعلانه موعد طرح الألبوم الذى ضم 14 أغنية من بينهم "سهران"، "هيعيش يفتكرنى"، "عم الطبيب"، "يا روقانك"، "جامدة بس"، "انتى زى ما انتى"، "حلوة البدايات"، "مبقاش يناسبك"، مكانك فى قلبى"، روح"، "بالضحكة دى".

ومن أغانى الألبوم "سهران" التى تقول كلماتها:-

وأنا قاعد سهران

سهران في مكان مع ناس حلوة

دخلت واحدة عملت قلبان

كلنا قومنا قولنا مين الحلوة

وأنا قاعد سهران

سهران في مكان مع ناس حلوة

دخلت واحدة عملت قلبان

كلنا قومنا قولنا مين الحلوة

من لون الفستان

للكحل المرسوم على العين

قلبتها جنان

ياه دي جايبه جمالها منين

بتقول عيونها يا ارض اتهدي ما عليكي قدي

ودي تنفع غنوه

وأنا قاعد سهران

انا قاعد بنهار وبقول يانهار

علي حلاوتها علي بصتها

جت حلتلي اليوم ولا يمكن اقوم

دة انا حبيتها .. انا حبيتها

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طب وانا اجيبها ازاي

دة انا رايح جاي

وانا بشاغلها واخدت بالها

تلات اربع مرات تبعت نظرات

وابتسمتلي وضحكتلها

من لون الفستان

للكحل المرسوم على العين

قلبتها جنان

ياه دي جايبه جمالها منين

بتقول عيونها ياارض اتهدي ما عليكي قدي

ودي تنفع غنوه

وأنا قاعد سهران

ايه ده بتقول باباي لاء تمشي ازاي

واحنا لحقنا احنا لحقنا

واستني عشان مين كلنا قايمين

واتعلقنا اتعلقنا

كان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد نشر صورة تجمع الهضبة وعمرو مصطفى وطارق مدكور، وعلق قائلاً: "سهران.. شغل لأخر دقيقة.. مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

بعد طرح الهضبة عمرو دياب ألبوم سهران من خلال إحدى شركات الاتصالات، احتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وقال أحد المغردين:" أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، دخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".