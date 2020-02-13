تراند اليوم : قصف جبهة .. الطيار الموقوف يرد محمد رمضان “كل واحد وأصله وتربيته”

حل الطيار أشرف أبو اليسر ضيفا على برنامج “مصر في القلب” على قناة المحور، تقديم الإعلامي علاء أبو بكر.

وخلال مناقشتهما أزمة إيقافه عن العمل، بعد نشر فيديو للفنان محمد رمضان من داخل قمرة قيادة طائرة خاصة كان قائدها، عرض البرنامج فيديو آخر للفنان محمد رمضان كان قد نشره في وقت سابق على حسابه بموقع Instagram.

يظهر محمد رمضان في الفيديو على سرير عمليات، ربما في أحد مشاهد مسلسل أو فيلم، ومع الفيديو كان التعليق “الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة”.

وعلق الطيار أبو اليسر على الفيديو، الذي اعتبره سخرية منه، قائلا: “يا سيدي متشكرين، كل واحد وعلامه…عيب طبعا، لكن كل واحد وأصله وتربيته”.