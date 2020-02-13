فن ومشاهير

تراند اليوم : السبت والأحد رامي عياش يحتفل بعيد الحب بواحد من الناس علي النهار

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في سهرة فنية خاصة واحتفالية بعيد الحب يحل النجم رامى عياش ضيفاً علي  الدكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من أناس في اجرأ واصدق حوار انساني يهز المشاعر  ويذاع علي جزئين فى التاسعة والنصف مساء السبت والأحد علي  شاشة النهار  .

ويحكي عياش خلال الحلقة عن تفاصيل حياتة الشخصية والعاطفية وعلاقتة بأمه وزوجته واولاده، ويروي اصعب اللحظات التي عاشها مع الألم والمرض، ويقدم اكثر من مفاجاة غنائية ننفرد بها في لقاء مختلف ومثير ومؤثر.

موعدنا في عيد الحب بواحد من الناس مع رامي عياش في التاسعة والنصف مساء السبت والأحد على النهار.

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