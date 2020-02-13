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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ناشطة كويتية تطالب بـ3 مليار دولار لإختراع علاج كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
صورة أرشيفية
طالبت الناشطة الكويتية، سلوى المطيري، بثلاثة مليار دولار مقابل إختراع علاج فعال ضد فيروس كورونا الجديد .
وقال المطيري في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، "إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس "كورونا"، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".
وأشارت المطيري إلى أن هذا المبلغ هو ثمن إكتشاف العلاج وليس لها لإن حالتها المادية ميسورة.
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