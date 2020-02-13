زينة تسخر من “فالنتين” والجمهور يتفاعل معها

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وعلقت زينة على الصورة ساخرة من الاحتفال بعيد الحب، حيث كاتبة: “فلانتين إيه اللي عايزين تحتفلوا بيه.. أنا آخر مرة حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني”.
واشتعلت التعليقات على الصور من جمهورها ومتابعيها، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: “انسيه بقى وابتدى حياتك وكأنه لم يكن موجود”، وقالت متابعة ثانية معتذرة لها: “أنا آسفة جداً لأني كنت أتكلم عليك في البداية كلام سيئ مع أهلي لكن عندما شاهدت مقتطفات من لقائك الأخير ندمت وشعرت أنه من الواجب عليا أن أعتذر منك لأن استغبتك بغير وجه حق”، فيما قالت ثالثة: “الله يقويك يازينه وينصرك عليه”.
يشار إلى أن زينة يعرض لها حالياً في دور العرض السينمائية فيلم “الفلوس” من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.
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