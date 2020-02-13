بالفيديو- انتقاد لرجاء الجداوي بسبب ما قالته عن ديكور بيتها في الآخرة

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة رجاء الجداوي الكثير من الجدل بسبب تصريحات أطلقتها خلال لقاء أجرته معها الإعلامية إنجي علي على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وأكدت فيها أن لا قيمة للجمال والأناقة إذا كانا يرتبطان بالمظهر فقط وأنه من الأفضل أن يزينا الجوهر ايضاً.‏

وأضافت أنها متصالحة بشكل كبير ‏مع نفسها رغم ما تتعرض له من انتقادات لأنها لا تخفي سنها الحقيقي. واشارت إلى أنها تصر على قول الصدق والصراحة وأنها لا تعاني من أي مشكلة مع سنها، ‏مضيفة أن السن الكبيرة نقلتها من نوعية الأدوار التي قدمتها كفتاة صغيرة إلى أدوار أشمل وأكبر مثل دور الأم والجدة. ولفتت إلى أنها تحمد الله كل ‏يوم على النعم التي أنعم بها عليها خلال سنوات عمرها.

‏وتابعت أن الحياة ما هي إلا عبور من جانب إلى جانب وأن ثمة من يعبرون بسهولة ومن يعبرون بمشقة وأنه على قدر هذه المشقة ‏يأتي الجزاء في المقابل.

وقالت إن أكبر مخاوفها هو أن تختتم حياتها بأمر يسيء إلى تاريخها أو إلى حفيدتها أو ابنتها، مؤكدة أنها تهتم ‏بالآخرة مثل اهتمامها بالدنيا ومعلقة: “زي ما بهتم بديكور بيتي هنا مهتمة أعمل ديكور بيتي هناك، وده شيء مش هعمله غير بالمسيرة ‏الجيدة وتعاملاتي مع ربنا ومع الناس”.‏