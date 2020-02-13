طلب زواج مميز يظهر على خرائط Google Maps (صورة)

متابعة بتجــــــــرد: استخدم المزارع الألماني ستيفن شوارتز البالغ من العمر 32 عامًا، ماكينة لزراعة الذرة في حقله لصنع عبارة ضخمة حضّرها لحبيبته وهي “هل تقبلين الزواج مني؟”.

وكشف عن الرسالة الرومانسية لحبيبته بواسطة طائرة من دون طيار، لكنه لم يتوّقع أن تلتقطها الأقمار الاصطناعية اذ ظهرت الصورة في خدمة Google Maps الأمر الذي أعطى طلب زواجه ميزة إضافية.

ويعتزم شوارز وخطيبته الزواج في الصيف القادم.