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متابعة بتجــــــــرد: استخدم المزارع الألماني ستيفن شوارتز البالغ من العمر 32 عامًا، ماكينة لزراعة الذرة في حقله لصنع عبارة ضخمة حضّرها لحبيبته وهي “هل تقبلين الزواج مني؟”.
وكشف عن الرسالة الرومانسية لحبيبته بواسطة طائرة من دون طيار، لكنه لم يتوّقع أن تلتقطها الأقمار الاصطناعية اذ ظهرت الصورة في خدمة Google Maps الأمر الذي أعطى طلب زواجه ميزة إضافية.
ويعتزم شوارز وخطيبته الزواج في الصيف القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر طلب زواج مميز يظهر على خرائط Google Maps (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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