طلب غريب من رجل صدمه زيدان بسيارته

متابعة بتجـــــــــرد: تعرّض زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، لحادث سير طفيف السبت الماضي أثناء توجّهه إلى احدى التدريبات.

وبحسب موقع “ماركا” الإسباني، اصطدم زيدان بسيارة المواطن إغناسيو فيرنانديز من الخلف في منطقة فالديباس، انما ردّة فعل الأخير أتت على عكس كل الحوادث المرورية.

اذ صرّح إغناسيو للصحافة: “بمجرد أن نزل زيدان من سيارته عقب أصطدامه بي، تعرفت عليه فوراً وقلت له كنت أتمنى أن أراك في ظروف أفضل”.

وكشف أنه لم يطلب من زيدان أي شيء سوى التقاط صورة سيلفي معه، “لأن الناس لن تصدق أن زيدان صدمه بسيارته”.