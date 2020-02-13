بلاغ ضد محمد رمضان بتهمة “الترويج للمثليّة والإغتصاب”

متابعة بتجـــــــــرد: قدّم المحامي أيمن محفوظ بلاغاً ضد الفنان المصري محمد رمضان لدى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، يتهّمه فيه بالترويج للمثليّة الجنسيّة والإغتصاب وشرب الخمر في أحدث أغنياته “بم بم”.

وجاء في بلاغ المحامي المصري أيمن محفوظ أن “أغنية محمد رمضان تساعد في الترويج للمثليّة الجنسيّة، حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهى الإبتذال وسرعان ما يكتشف أن الفتاة في حقيقة الأمر هي رجل”.

وأضاف في بلاغه: “الترويج للخمر يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدّة 6 أشهر والغرامة”، وطالب محفوظ بمعاقبة الشركة المنتجة أيضاً.

وتضمّن البلاغ شرحاً لمشهد “دخول محمد رمضان على سيدة في الحمام، ويقرّر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم”.