الموت يُفجع أمل حجازي

متابعة بتجـــــــــرد: فُجعت الفنانة أمل حجازي بوفاة والد زوجها، الحاج داوود الحاج عبد الحسين بسام. وتم تحديد يوم غد الجمعة 14 شباط تاريخاً للدفن في بلدة الراحل عيناتا جنوب لبنان، كما تقبل التعازي يوم الاثنين 17 شباط في بيروت بين الساعة الثالثة حتى السادسة في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه – الرملة البيضاء.

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