ريهانا تطل على متابعيها في عيد الحب بملابس جريئة

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة العالمية ريهانا على متابعيها في عيد الحب بإطلالة جريئة، ونشرت صورةً لها عبر حسابها الخاص على انستغرام في الملابس الداخلية.

وظهرت المغنية البالغة من العمر 31 عاماً في الصورة وهي ترتدي الـ” لانجيري” من علامتها التجارية باللون الأبيض المكوّن من بكيني وحمّالة صدر بالدانتيل.

وعلّقت “ريري” على المنشور: “كن لي”.