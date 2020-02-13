ماجد المهندس يُهدي جمهوره أغنية “﻿محلا اللقى” بمناسبة عيد الحب

متابعة بتجــــــــرد: أطلق النجم ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “محلا اللقى” بمناسبة عيد الحب وذلك عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية كلمات الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، ايقاعات ابراهيم حسن وتسجيل عمر صلاح.
وحقق فيديو الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس كان قد طرح مؤخراً ألبوم “شهد الحروف” ويتضمن 10 أغنيات منوعة، اختارها ليرضي بها أذواق الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.
كلمات الاغنية:
محلا اللقى وياك يا شوق محلاه
محلا نهاره و يا حلاها لياليه
ألقاك و كل الود في قربك القاه
و كل الهنا و الحب عندك ألاقيه
حبك بقلبي لا و لاشي يسواه
عمري و روحي كلها ما تساويه
أغلى من الغالين يا زين والله
تآمر على قلبي و انا اقول لبيه
اجيك باحساسٍ وصل قاصي اقصاه
وازف لك شوقٍ عجز قلب يحويه
يا من جبينه نور الكون بضياه
والورد من خده خجل وانجبر فيه
كلن على جوه يغني بليلاه
وقلبي على دربك يعجّل خطاويه
ويوم التقيبك قلت ذا اليوم محلاه
محلا نهاره ويا حلاها لياليه
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