رامي صبري في عيد الحب: “حياتي مش تمام”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي صبري أغنية جديدة بعنوان “حياتي مش تمام” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “حياتي مش تمام” كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقى جلال الحمداوي ومن إنتاج شركة رامي صبري الخاصة “أر ميوزك بروداكشن”. تجدر الإشارة إلى أن رامي صبري يواصل العمل على ألبومه الجديد والمقرر أن يبصر النور خلال الفترة المقبلة. كلمات الأغنية: بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة و مبجيبش سيرة عنك ف الكلام قاطعت خلاص معارفك ، وكل اللي عارفك و مبقاش فيه بينا سلام أو كلام ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي و ارتاح م الألام مبسمعش الأغاني و لا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي إهتمام وليه رغم الكلام ده .. مفتقدك بشده Advertisements و من يوم فراقنا حياتي مش تمام بحاول فالحقيقة بمليون طريقة من اول ما بصحى ولحد اما انام مسيبش نفسي لوحدي لو حتى دقيقة مفكرش لحظة ف عتاب أو ملام ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي و ارتاح م الألام مبسمعش الأغاني و لا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي إهتمام وليه رغم الكلام ده .. مفتقدك بشده و من يوم فراقنا حياتي مش تمام

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