"ديزني" تستعد للجزء الثاني من "علاء الدين"

بدأت شركة "ديزني" للتجهيزات للعمل على الجزء الثاني من فيلم Aladdin "علاء الدين" الذي حقق نجاحا كبيرا جماهيريا، بأرباح تجاوزت مليار دولار عالميا، من بطولة ويل سميث والممثل المصري - الكندي مينا مسعود.

ووفقا لموقع "إنترناشونال بيزنيس تايمز" البريطاني، تمتلك "ديزني" اسمين مقترحين للعمل على تأليف الجزء الثاني.

وقال الموقع إن الجزء الثاني ما زال في مراحل مبكرة، وبالتالي لا توجد تفاصيل كثيرة، إلا أن موقع "فارايتي" الأمريكي أكد أن كاتبي السيناريو جون جاتنز والمرشحة للأوسكار أندريا بيرلوف تم التعاقد معهما لكتابة الجزء الجديد.

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وفي الوقت ذاته، أعلن المنتج السينمائي ريان هالبرين انضمامه لطاقم الفيلم، كذلك من المقرر عودة منتجي الجزء الأول دان لين وجوناثان إيريش للعمل على هذا الجزء أيضًا.

وحتى الآن ما زال خبر انضمام مخرج الجزء الأول جاي ريتشي إلى العمل غير مؤكد، والسر في ذلك أن "ديزني" ترغب في الانتهاء من كتابة السيناريو لمنحه إلى طاقم الفيلم الرئيسي كي يكونوا على بينة أكثر بأدوارهم لتحديد موافقتهم من عدمها.

وفيلم "علاء الدين" من بطولة ويل سميث (الجني الأزرق)، ومينا مسعود (علاء الدين)، وناعومي سكوت (الأميرة ياسمين)، وهو مقتبس من فيلم الأنيميشن الذي صدر في التسعينيات وحقق نجاحا كبيرا.

وكان الممثل المصري - الكندي مينا مسعود، قال منذ فترة إنه يثق في عودة "علاء الدين" بجزء ثانِ، إلا أنه سيكون مختلفا كل الاختلاف عن قصة الأنيميشن التي بنيت عليها أحداث الأول.