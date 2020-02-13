المخرج التونسي رضا الباهي مديرا لأيام قرطاج السينمائية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، الخميس، أن المخرج رضا الباهي اختير مديراً للدورة 31 من أيام قرطاج السينمائية التي تنطلق في أكتوبر/تشرين الأول.

والتقى الباهي مع وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين التونسي لاستعراض الخطوط العريضة والاطلاع على أبرز ملامح الإعداد للدورة الجديدة.

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ويخلف الباهي (72 عاماً) في هذا المنصب المنتج والناقد نجيب عياد الذي توفي في أغسطس/آب 2019، قبل نحو شهرين فقط من الدورة السابقة.

يملك الباهي المولود في مدينة القيروان بشرق تونس رصيداً سينمائياً وافراً من الأفلام الروائية والتسجيلية، سواء في التأليف أو الإنتاج أو الإخراج، ومن أشهر أفلامه "شمس الضباع" و"السنونوات لا تموت في القدس" و"الملائكة" و"زهرة حلب".

وتعد أيام قرطاج السينمائية التي تأسست عام 1966 من أقدم المهرجانات السينمائية أفريقيا وفي جنوب المتوسط، وكانت تقام بالتبادل مع أيام قرطاج الموسيقية وأيام قرطاج المسرحية إلى أن تحولت لحدث سنوي بدءاً من عام 2015.