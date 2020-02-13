إبنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع بموهبتها في التمثيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقع فيديو طريف لإيلا، ابنة الفنانة نانسي عجرم نشرته عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، وتفاعل معها عدد كبير من المشاهدين.

وظهرت الطفلة بشعرها الناعم الطويل وبكمية كبيرة من احمر الشفاه على شفتيها وخارجهما باللون الاحمر، وراحت تقلد مشهداً تمثيلياً كوميدياً ببراءة وبراعة، وكانت في غاية الطرافة لا سيما وانها لم تنجح في نقل كل ما يقال من كلمات بشكل صحيح.

تفاعل الجمهور بكل واسع مع المقطع وتم تداوله عبر صفحات محبي والدتها على انستغرام، واثنى العديد منهم على طرافتها وموهبتها الجميلة في التمثيل، ونال اعجاب الآلاف منهم.

ويأتي هذا المقطع في الوفت التي تنتظر فيه نانسي وزوجها فادي الهاشم التحقيقات الاخيرة في قضية مقتحم الفيلا بداية العام والحكم الذي سيصدر بعد الجدل الكبير الذي احدثته هذه القصة.

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