السجن عامين لمتهمين في قضية "حمزة مون بيبي"

أشار تقرير لموقع "هسبريس" المغربي إلى حدوث تطورات جديدة في التحقيقات التي تجرى في قضية حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي" ولفت إلى إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش أصدر عدة قررات بحق متهمين في القضية.

وأشار إلى أن الأحكام شملت السجن عامين مع غرامة مالية تصل إلى ما يعادل 10 آلاف دولار أميركي من دون أن يوضح مصير الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.

وكشف رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب محمد المديمي في تصريح لوسائل إعلام مغربية أن حكم الغرامة صدر بحق كل من الصحفي محمد ضاهر ونجمة المواقع سكينة غلامور وعدنان السكاني.

وأفاد المديمي بأن المجني عليهم طالبوا بالحصول على مبلغ 500 ألف درهم أي ما يساوي 50 ألف دولار كتعويض معربين عن رغبتهم في التبرع به للجمعيات الخيرية.

ويشار إلى أن الفنانة وشقيقتها ابتسام خضعتا، بحسب الموقع نفسه لجلسة التحقيق الثانية في القضية. وأضاف أن الاستماع إليهما استمر لمدة 7 ساعات وأنهما واجهتا المتهمة المعروفة باسم سكينة غلامور والضحية سميرة الداودي.

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ويذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش استأنفت قبل ذلك قرار قاضي التحقيق الذي أطلقت بموجبه سراح دنيا وابتسام مقابل كفالة مالية مع منعهما من مغادرة البلاد.

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