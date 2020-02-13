بلقيس تكشف تصوير كليب "ارجوك" الذي تصدر المواقع

تصدر وسم "ارجوك بلقيس" قائمة الترند في موقع "تويتر" بعد ايام من اطلاق الفنانة اليمنية بلقيس فتحي فيديو كليب جديد لأغنيتها التي تحمل اسم "أرجوك" عبر قناتها في يوتيوب، نظراً لكلماتها الجميلة والاداء التمثيلي المبدع والرسالة الانسانية التي قدمتها.

وتحدثت بلقيس عن الاداء التمثيلي المميز في الكليب في اتصال هاتفي مع برنامج mbctrending وقالت: "ما اقولكم كيف كنت داخلة بمود الحزن والقصة اللي شفتوها عبر اليوتيوب قبل التصوير بأسبوع او اسبوعين وجمعت كل المشاعر السلبية واستحضرت القصة لو انها حقيقية عشان يطلع التمثيل متل اللي شفتوه".

واضافت: "اتمنى ان اكون وصبت الصورة الحقيقية لخلاف الاختين وكيف انها ممكن تدمر اسرة بكاملها".

وتابعت "انا طلعت بهذا الكليب من المنحى العاطفي تماماً الى المنحى الاجتماعي لان اشوف انه العلاقات الاجتماعية اسمى واشمل وما يسلط عليها الضوء بشكل كاف من قبل الاعلام".

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وفكرة الكليب تحمل رسالة إنسانية جميلة دعت فيها بلقيس المشاهدبن إلى الابتعاد عن الأحقاد والكراهية، والمبادرة إلى الصفح والمصالحة.

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