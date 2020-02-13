جليلة المغربية ترد على تهديدات صالح الجسمي بذكاء

بعد الضجة التي أثارها الاعلامي صالح الجسمي وتهديها لفنانة جديدة بعد مريم حسين قيل بأن المقصود منه الفنانة المغربية جليلة، ردت الأخيرة على كل ما انتشر وأوضحت الأمر.

ونفت في لقاء تلفزيوني أن تكون هي المقصودة من تهديد الجسمي لأنه لم يصدر منها أي تعليق أو إساءة لشخصه، كي يهاجمها ويتهمها بـ"الفاسقة".

وتابعت: "أنا شفت البوست وما أعرف إذا كان يقصدني أم لا، بالعكس الإعلامي صالح الجسمي أكن له كل الاحترام والتقدير، بوجه له تحية من هذا المنبر".

وأضافت: "طالما أنا محترمة نفسي أكيد ما في شيء أخاف منه، وإذا غلطت أستاهل العقاب، إذا صار هجوم مع إني ما أعتقد إن صالح الجسمي يقصدني أنا شخصيا، خاصة إني ما غلطت فيه وأكن له كل التقدير والاحترام من هنا".

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وكان الإعلامي الإماراتي أطلق تحذيرا صارما لفنانة وكتب اسم جليلة بين مزدوجين، متوعدا بملاحقتها قضائياً لتلقى نفس مصير الفنانة المغربية مريم حسين بالسجن لمدة شهر وإبعادها نهائيا عن الإمارات.

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