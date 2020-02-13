أنغام تفاجئ الجمهور وتكشف عن مرضها

القاهرة – لايف ستايل
فاجأت النجمة أنغام جمهورها، في حفلها الذي أقيم أمس بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، بمناسبة عيد الحب، عن حالتها الصحية، حيث أعلنت أنها منذ سنوات كانت تعاني من ظاهرة حرق قش الأرز المنتشرة في بعض المحافظات، وما ينتج عنه من سحابه سوداء بسبب تأثيرها على جهازها التنفسي وهو ما يؤدي بالتالي إلى تأثر صوتها، ورغم انتهاء تلك الظاهرة منذ فترة، إلا أنها هذا العام فوجئت بإصابتها بمرض التهاب الجيوب الأنفية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صوتها.
وكانت أنغام قد اضطرت لإعلان تلك الحالة المرضية لتوضح لجمهورها سبب عدم ردها عليهم عندما ينادون عليها بصوت عالٍ داخل المسرح، حيث كانت تخاف أن يتأثر صوتها إذا ما لبت نداءهم وفضلت عدم الرد على الجمهور، لكنها قررت أن تعلن عن السبب وتنتهز الفرصة لشكر المايسترو هاني فرحات وأعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لها علي المسرح.
وغنت أنغام عدداً كبيراً من أغانيها خلال الحفل الذي بدأته بأغنية "بحبك وحشتيني" ثم "حالة خاصة جداً"، و"أكتبلك تعهد" لتختتم الحفل بأغنية "سيدي وصالك".
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