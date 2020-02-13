شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. أقوى حفلات عيد الحب لـ تامر حسنى ونانسى عجرم بتنظيم تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غدًا الجمعة، أقوى حفل غنائى يجمع بين أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالاً بعيد الحب، والذى تنظمه شركة أم بى أم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، والذى يقام فى استاد القاهرة الدولى، ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الحب في مختلف الأماكن.

ومن المقرر أن يحيى الحفل نجم الجيل تامر حسنى، السوبر ستار نانسى عجرم، النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، المطربة ساندى، المطرب الشعبى أحمد شيبة، ومطربى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، وآخرين.

واتفق محمود بخيت رئيس شركة أم بى أم مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على توفير كل الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن.

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وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، الذى يعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.