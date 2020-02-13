شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب .. 36 سنة هضبة.. "سهران" آخر الألبومات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق ألبوم الهضبة عمرو دياب "سهران" نجاحا كبيرا، حيث تصدرت أغالى الألبوم الجديد مواقع التواصل الاجتماعى بعد طرحه بساعات وتفاعل عدد كبير من محبى الهضبة مع الأغانى الجديدة.

وألبوم "سهران" يعد الألبوم رقم 33 فى مسيرة الهضبة عمرو دياب، وكانت بدايته الهضبة مع ألبوم "يا طريق" الذى طُرح عام 1983.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع أبنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول اليوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن إحياءه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".

ومن أشهر ألبوماته

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ميال وشوقنا ونور العين وقمرين وليلى نهارى والليلة ومعدى الناس

الأرقام

تؤكد تألق الهضبة منها

حصوله على أكثر من 44 جائزة خلال مسيرته الغنائية

الفوز بـ 4 جوائز "الميوزك أورد"

بل

ودخل موسوعة جينيس عام 2016 كأكثر فنان مبيعا فى الشرق الأوسط

وكذلك رُشح لجائزة الجرامى آورد عام 1996 عن أغنية نور العين

كما اقتحم الهضبة مرة أخرى من خلال تصدره قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10 مطربين عرب 2017

كان لأفراد أسرة الهضبة نصيب كبير من نجاحه وأغانيه

حيث قدم أغانى تحمل أسماء بناته مثل "كنزى" و"جانا"

مؤخرا قدم مع جانا أغنية "جميلة" من ألبوم "سهران"