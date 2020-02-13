أحلام تطالب بطرد فتاة من مدرستها .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 05:56 مساءً - نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها تتضمن مقطع فيديو تظهر فيه فتاة بداخل أحد المدارس وهي تهدد زميلة لها بطريقة عنيفة وتتعرض لها بالضرب .
وطالبت أحلام بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد تلك الفتاة المعتدية وطردها من المدرسة .. فكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو وهاذي البنت ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسة ” .
وتابعت : ” وش هالإجرام وجعني قلبي كإني أشوف فيلم رعب .. الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب وأنا متأكدة إن المسئوليين ما راح يقصرون في إتخاذ الإجراء اللازم ” .
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