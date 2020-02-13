حقيقة تجول 3 أسود بين الحاويات في ميناء الإسكندرية

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 05:56 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الخميس صورا تظهر فيها 3 أسود تتجول بين الحاويات على الأرصفة الموجودة داخل ميناء الإسكندرية وهو الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين حول كيفية وصول هذه الأسود إلى داخل الميناء وكيف تم التعامل معهم .

ليخرج ” رضا الغندور ” المتحدث الرسمي بإسم هيئة ميناء الإسكندرية ليؤكد أن هذه الصور الأسود الثلاث ليست لها أي علاقة بـمينائي الإسكندرية والدخيلة .

كما أشار في تصريحات صحفية له إلى أن تلك الصور من المرجح أن تكون في ميناء خارج مصر .. وأكد على أن حركة الشحن والتفريغ في ميناء الإسكندرية تسير بشكل طبيعى ولا يمكن السماح بتواجد الحيوانات المفترسة داخل الميناء .

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