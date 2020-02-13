زينة تعلق على عيد الحب : ” آخر حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني “

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 05:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور الخاصة بها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

والتي علقت من خلالها على الاحتفال بعيد الحب وانتقدت المحتفلين به .

فكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” فالنتين إيه اللي عاوزين تحتفلوا بيه .. أنا آخر حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني ” .

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وتفاعل المتابعون على الصور وجاءت بعض التعليقات التي أشارت إلى أن حديث زينة يدور حول الفنان أحمد عز والخلاف القائم بينهما .