فاطمة البنوي: أنا مصلحجية في «أم القلايد»

الخميس 13 فبراير 2020

فاطمة البنوي Advertisements

عبرت الفنانة السعودية فاطمة البنوي عن سعادتها بالمشاركة في بطولة المسلسل السعودي «أم القلايد» والذي يعرض حصرياً على منصة «شاهد نت».



وكشفت فاطمة عن سعادتها كونها تشارك في دراما المسلسلات للمرة الأولى بعد أن شاركت من قبل في عدة أفلام كان أولها هو «بركة يقابل بركة» من إخراج محمود صباغ عام 2016، والذي رشحته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لتمثيل المملكة في فئة أفضل فيلم أجنبي بمسابقة الأوسكار آنذاك.

وعن دورها في العمل قالت: "شخصيتي في المسلسل هي فتاة تبحث عن مصلحتها ومصلحة أخيها وفقط، من خلال عدد من الأحداث المثيرة التي تدور داخل قرية تدعى «أم القلايد»"، كما عبرت عن سعادتها بالعمل مع مجموعة من الفنانين المميزين، على حد وصفها. مسلسل أم القلايد من تأليف مفرج المجفل، وإخراج إبرهيم الشكيري، وبطولة مشعل المطيري ومحمد القس وزارا البلوشي ودريعان الدريعان وعدد آخر من النجوم.