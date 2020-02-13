الممثلة المغربية يسرا طارق توقع روايتها الأولى "الواهمة"

الخميس 13 فبراير 2020

الممثلة المغربية يسرا طارق

بعد تميزها كممثلة في آخر فيلم سينمائي لها بعنوان "دقات القدر"، وقّعت الممثلة المغربية يسرا طارق، خلال فعاليات معرض الكتاب المستمرة بالدار البيضاء، أولى رواياتها الأدبية بعنوان "الواهمة"، التي صدرت عن دار العين المصرية.



وتسلط رواية "الواهمة" الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية وحقوقية في ظل التحولات التي عاشها المغرب والمغاربة خلال انتفاضة يناير 1984.

وتدور أحداثها حول شخصيتين هما "حياة" و شخصية "سوار"، من أب ريفي مغربي محافظ في مرحلة الثمانينيات إبان انتفاضة يناير 1984 بمدينة الناظور(شمال المغرب) .

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هذا الأب القاسي يرفض أن تواصل ابنته الدراسة، كما يحبس زوجته لاحقاً ويعاقب الكل، والنساء على وجه الخصوص عندما يختفي ابنه صالح بسبب نشاطه السياسي على خلفية الأحداث الاجتماعية التي شهدتها مدينة "الناظور" خلال شهر يناير من سنة 1984 ،

حيث ستجد "سوار" نفسها في المقابل سجينة سلطة العقلية الذكورية في مجتمع يتحكم فيه الذكور، وهذا ما يمهد للانعطافة الثورية التي ستحصل للبطلة، عندما تفكر في الهروب من الأب بكل ما يمثله من قمع وخوف و رعب باتجاه الحب ، آملة أن يتمكن الحب وحده من إنقاذ روحها ، لتشق طريقها نحو حلمها في البحث عن السعادة، هذا الحلم الذي سرعان ما سيتحول كما تصفه الرواية نفسها إلى وهم.

جدير بالذكر أن يسرا طارق صحافية وممثلة وكاتبة مغربية، من مواليد مدينة الناظور شمالي البلاد. تخصصت خلال مسارها الأكاديمي في دراسة الصحافة والاتصال،

برزت كوجه إعلامي متميز من خلال شاشة القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية من خلال إعداد و تقديم برنامج "هي" الذي سلط الضوء على أهم القضايا التي تخص المرأة، لتتولى بعد ذلك تقديم نشرات الأخبار على نفس القناة التلفزيونية. مثلت في أعمال سينمائية من بينها فيلم "الوشاح الأحمر"، و هو من إخراج زوجها محمد اليونسي.