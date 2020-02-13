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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "ذا فويس".. عيد الحب يجمع راغب علامة ومهدي عياشي مرة أخرى والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
راغب علامة
لم يعد الاحتفال بعيد الحب في تونس مقتصراً على تبادل الهدايا و الزهور بين العشاق. إذ أصبح الخروج للسهر ليلاً في أحد الفنادق أو المطاعم من العادات الشائعة في مثل هذه المناسبة.
وهذه السنة وإضافة إلى السهرات الفنية العديدة التي سيحييها فنانون تونسيون يحل بتونس الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء سهرة بأحد فنادق محافظة سوسة (150كلم عن العاصمة تونس) .
وهذه ليست المرة الأولى التي يحيي فيها النجم اللبناني سهرة الفالنتاين في تونس إذ سبق له أن أحيا خلال السنوات الماضية حفلات فنية لذات المناسبة حتى أنه صار يلقب بـ"ملك الحب".
وأعلن عن حفل راغب علامة منذ بداية شهر يناير الماضي وتم بيع كل تذاكره رغم ارتفاع أسعارها إذ تصل إلى أكثر من 600 دولار.
ويمتلك الفنان راغب علامة شعبية كبيرة في تونس ودائماً ما تعرف حفلاته اقبالاً جماهيرياً استثنائياً.
وللمرة الأولى سيشارك التلميذ أستاذه حفله إذ سيكون للعشاق موعد في ذات الحفل مع مهدي عياشي الفائز بلقب أفضل صوت ببرنامج المواهب "ذا فويس" في نسخته الخامسة ،وانضم العياشي لفريق راغب علامة.
الفنان رامي عياش سيكون ضيف تونس في عيد الحب أيضاً ومن المنتظر أن يحيي السبت 15فبراير سهرة خاصة بهذه المناسبة.
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