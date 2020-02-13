"بويا محمد" لـ عاصي الحلاني فلكلور عراقي غناه الكثير من النجوم

الخميس 13 فبراير 2020

عاصي الحلاني

طرحت شركة "روتانا" منذ حوالي الأسبوع عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" أغنية "بويا محمد"



للفنان عاصي الحلاني باللهجة العراقية بعد أن قام عاصي سابقاً باعادة غناء وتوزيع أغنية "يا طير".

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تنتمي هذه الأغنية إلى الفلكلور العراقي وهي من توزيع وإعداد طوني سابا، وماستر محمد المقهور.

ويقول مطلعها: "عمري ما قلت للناس محتاج، هسه اتنازلت محتاج اشوف لك كل الظروف معاندة وياك، ظروفي معاندة أكثر من ظروفك، من اشتاق .... أحط إيدي، على قلبي أطمن عليك انت بمكانك واذا عني، ابعدت معناتا ما اعيش، لأن قلبي يدق بس على شانك..".

وتلقى أغنية عاصي الجددية صدى واسعاً على السوشيال ميديا، وهو من الفناننين الذين نجحوا في أداء اللهجة العراقية، وحقق نجاحات لافتة في هذا الصدد.

يذكر أن "بويا محمد" كان قد غناها عدد من نجوم الفن العراقي من الهام المدفعي وخالد فؤاد ومحمد عمر نيسان وغيرهم الكثير.

وكان الحلاني أحيا مؤخرا حفلاً ناجحاً في المكسيك وعلق على أحد مقاطع الفيديو التي نشرها وهو يغني على المسرح :"ليلة من العمر مع الجالية العربية في كنكون المكسيك الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة".