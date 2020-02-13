الخميس 13 فبراير 2020

فريق عمل المسلسل السعودي اختراق يحتفل ببدء تصوير جزئه الثاني

احتفل فريق عمل المسلسل السعودي الدرامي الأكشن "اختراق" ببدء تصوير أحداث الجزء الثاني للمسلسل الذي يُعدُّ من أبرز الأعمال الدرامية السعودية التي عُرضت على قناة sbc في شهر رمضان الماضي، ويعتبر المسلسل أول عمل سعودي «أكشن»، وتم تصوير أجزاء من مشاهده في صربيا.



Advertisements

وجاءت قصة العمل في الجزء الأول برؤية وإنتاج سعوديين، وتتمحور قصته على شخصية دكتور سعودي يواجه أحداثًاً صعبة في إحدى الدول الأوروبية من خلال توجيه اتهام له بالدخول في تجارة الأجهزة الطبية بالتعاون مع أشهر العصابات بالعالم "المافيا".

مسلسل "اختراق" الذي عُرض الجزء الأول منه في شهر رمضان الماضي على القناة السعودية، تعود فكرته للفنان السعودي طلال السدر،

وكتب السيناريو والحوار قاسم محمد، ونور الحجي، وعمار رضوان، ومن إخراج محمد لطفي، أما أبرز أبطال الجزء الأول فهم الفنان عبد المحسن النمر ونضال نجم وأشرف طلفاح وأحمد فريد ويوسف حداد، ومن صربيا دانيال الذي تعد تجربته هي الأولى بالوطن العربي، وإيما ووحيد الدين، ومن إيطاليا ماركو، وإيما من بريطانيا، بمشاركة نجوم من لبنان وغيرهم.