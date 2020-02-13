ليلى السلمان باكية: الكويت نسيتني وناصر القصبي الرقم واحد في السعودية

الخميس 13 فبراير 2020

ليلى السلمان

لم تتمالك النجمة السعودية ليلى السلمان نفسها وانهمرت في البكاء قائلة " الكويت نسيت ليلى السلمان"، وذلك خلال لقائها في برنامج " عالسيف" عبر قناة atv في أول ظهور لها بعد غياب لفترة عن الإعلام الكويتي.



وانخرطت السلمان في البكاء بعدما سألها المذيع عبد الله الطليحي عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية في الكويت حيث كان آخر عمل لها مسلسل " بوكريم برقبته 7 حريم" مع الفنان القدير سعد الفرج، وكان ذلك قبل 10 سنوات تقريباً ،

لتبكي السلمان قائلة " الكويت نسيت ليلى السلمان". وحملت كلمات الفنانة السعودية عتاباً مبطناً لبعض المنتجين وقالت رداً على سؤال غيابها عن الساحة الفنية الكويتية" هذا السؤال لا يوجه لي وإنما يوجه للمنتجين، أنا موجودة ومن السهل التواصل معي".

من جهة أخرى، ثمّنت السلمان تجربتها مع الفنان ناصر القصبي في الجزء الثاني من مسلسل " العاصوف"

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معتبرة أن القصبي له بصمات واضحة وفنان متواضع ويستمع لآراء جميع من حوله في موقع التصوير، وعبرت عن سعادتها بالشخصية التي قدمتها ضمن السياق الدرامي للأحداث وتفاعل الجمهور معها.

واعتبرت السلمان أن الفنان ناصر القصبي هو فنان السعودية الأول. بينما علقت على تصريح سابق للفنانة ريم عبد الله بأنها فنانة السعودية قالت ليلى " وجهة نظرها هي ترى أنها ممثلة السعودية الأولى هذا رأيها". ورفضت السلمان التعليق على سؤال من هي فنانة السعودية الأولى.

من جهة أخرى ثمنت ليلى نشاطها الرمضاني العام الماضي ومشاركتها الفنان عبد الله السدحان في مسلسل " بدون فلتر" إلى جانب مسلسل " شباب البومب".

وكشفت السلمان أنها تطل على الجمهور خلال شهر رمضان المقبل في مسلسل " ضرب الرمل". وشددت على أن الجمهور هو المخول أن يقيّم الفنان وأن يمنح الألقاب واستطردت " على سبيل المثال الجمهور عندما شاهد مسلسل" السلطانة" لقبني بهذا اللقب الجمهور هو من شاهد ليلى في هذه الشخصية وهو من منحني اللقب".

وهنأت السلمان الفنانة حياة الفهد لحصول فيلم "نجد" السعودي على الجائزة الأولى في مهرجان العين السينمائي وقالت " كان يفترض أن أشارك في هذا الفيلم حيث هاتفني المنتج خالد الراجح وعرض الأمر عليّ ولكنني كنت مشغولة بتصوير دوري في الجزء الأول من مسلسل "العاصوف".

وكشفت النجمة السعودية أن الفنان طالما قادر على العطاء فإن الاعتزال غير وارد في مسيرته وأضافت " الفنان الناجح لا يفكر أبداً في الاعتزال ، الراحل عبد الحسين عبد الرضا لآخر لحظات في حياته لم يفكر في الاعتزال وشددت ليلى أنها لم تجر أي عمليات تجميل".