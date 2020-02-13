أنغام تعاني من مرض مفاجئ يؤثر على صوتها وتعتذر من جمهور حفل يوم الحب

الخميس 13 فبراير 2020

أنغام

اعتذرت المطربة المصرية أنغام من حضور حفلها الساهر مساء أمس، بعد تأثر صوتها بمرض حساسية الجيوب الأنفية، ولكنها بنفس الوقت أعلنت عن سعادتها بإحيائها حفل عيد الحب وسط الجمهور المصري بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وقالت أنغام خلال الحفل، إنها تعاني من الإصابة بالجيوب الأنفية وقالت زمان كنت بشتكي من السحابة السوداء بسبب حرق قش الأرز واللي كان بيسبب لي حساسية في الجيوب أنفية بس السنة دي جاتلي الجيوب الأنفية لوحدها شكل العيب فيا.

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وقدمت أنغام الشكر للمايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية قائلة: قدم خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة على مستوى الموسيقى والغناء.

وغنت أنغام، عددًا من أغانيها خلال الحفل الذى بدأته بأغنية "بحبك وحشتينى" ثم "حالة خاصة جدا"، أغنيات "لو أعيش معاك" و"أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمني" و"حبايبنا" و"بتوصفني"، و"هدنة" و"بقول نسياك" و"مطمنة" و"عايشة حالة"، و"فنجان النسيان"، و"أنا ساندة عليك"، و"عمري معاك"، و"نزوة"، وتستكمل حفلها بأغنيات و"بعتلي نظرة"، و"بتحبها ولا"، و"قلبك وقلبي معي"، و"عرفها بيا" و"حتة ناقصة" و"أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير" واختتمت الحفل بأغنية "سيدي وصالك".

يذكر أن أنغام تستعد للسفر إلى دولة الكويت للمشاركة في فعاليات مهرجان هلا فبراير بحفل مع المطرب عبد الله الرويشد يوم 20 فبراير الجاري.