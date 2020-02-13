عمرو دياب "سهران" مع جمهوره حتى الفجر وابنته جنا مفاجأة الألبوم

الخميس 13 فبراير 2020

عمرو دياب

ترك المطرب عمرو دياب جمهوره حتى دقات منتصف ليل أمس، قبل أن يعلن رسميا عن طرح ألبومه الجديد "سهران" ليتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي حتى اللحظة خاصة بعد تقديمه أول أغنية بمشاركة ابنته جنا بعنوان جميلة.



علما أن الألبوم تم طرحه حصريا عبر شركة الاتصالات الراعية لأعمال دياب، ومن المنتظر أن يضم ال Cd أغنيات فقط من ألبوم "أنا غير" هي يوم تلات وقدام مرايتها.

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الألبوم تضمن 12 أغنية جديدة منها 4 من تأليف تامر حسين هي سهران الحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

والثانية حايعيش يفتكرنى من الحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى، وجامدة بس لنفس الملحن والموزع، ومكانك فى قلبى من الحان شريف بدر وتوزيع طارق مدكور، إضافة لأغنية "جميلة" بالمشاركة وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجنا عمرو دياب، وتغني فيها ابنته مقطع باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يحتفل دياب مع جمهوره في حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلا غنائيا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس.