هدية نوال الكويتية إلى أحلام في عيدها الـ 52

الخميس 13 فبراير 2020

أحلام ونوال الكويتية

تحتفل الفنانة الإماراتية أحلام اليوم، 13فبراير\شباط، بعيدها الـ 52، وقد احتفلت مع جمهورها على تويتر باستعراض أبرز الهدايا التي وصلتها بهذه المناسبة.



ولعل أبرز الهدايا التي وصلت أحلام بمناسبة عيدها كانت من الفنانة نوال الكويتية التي تربطها علاقة صداقة قوية بأحلام، حيث نشرت أحلام على تويتر صورتين للهدية التي وصلتها من الفنانة نوال.

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إحداهما لكعكة مزينة تحمل عبارة "Happy Birthday"، والأخرى لباقة من الورود، وكتبت قائلة: "الغاليه اخيتي ام حنين الله لا يحرمني منك ولا من محبتك وصلني اجمل بوكيه ورد واجمل كيك منك اليوم واسعدني والله لايفرقنا ويارب هالسنه سنه الصحه والسعاده والنجاح لي ولك وللجميع شكراً #نوال_الكويتيه".

وكانت أحلام نشرت قبل يومين مقطع فيديو جمعها بزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، واستعرضت خلاله هدية زوجها لها بمناسبة عيدها.

ويظهر في مقطع الفيديو أن الهدية التي تلقتها أحلام، كانت عبارة عن 3 قوالب من الحلوى (كعكة)، أحدها على شكل قلب والآخر عليه صورتها والثالث باللون الوردي.

وقالت أحلام تعليقا على مقطع الفيديو: "ما كل تلك المفاجآت التي وجدتها تنتظرني"، وتابعت: "ما بعرف كيف أجازيك يا حبيبي، ولكني أدعو الله ألا يفرق بيننا، لأني لا استطيع العيش من دونك".