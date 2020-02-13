محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة: "أنا تسونامي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرض الفنان المصري محمد رمضان سيارته الفارهة القابعة أمام منزله، في فيديو جديد نشره مصحوبا بأغنيته الشهيرة "أنا إعصار تسونامي"، ليستمر في إثارة الجدل بسلسلة مواقفه الأخيرة.
وعلق رمضان على الفيديو الذي نشره عبر موقعي "فيسبوك" و"أنستقرام": "في طريقي لتصوير مسلسل البرنس".
الفيديو الأخير لرمضان يأتي في أعقاب مقطعي فيديو نشرهما وأثارا الجدل، الأول للطيار الموقوف أشرف أبواليسر، وفيه يسخر منه ويرفض تحميل الطيار له مسؤولية إيقافه عن العمل بعد التقاط صورة بكابينة القيادة.
أما الفيديو الآخر فظهر خلاله رمضان في غرفة عمليات ويوجد جرح ببطنه، قبل أن تتحرك الكاميرا نحو وجهه معلقا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".
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